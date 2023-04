Wald in Mettmann Eschentriebsterben im Neandertal

Zahlreiche Bäume liegen an den Hängen des Neandertals, ihre Wurzelteller hängen in der Luft. Sie konnten die ausgewachsenen Eschen nicht mehr halten. Was einige Leser zu besorgten Anrufen in der Redaktion veranlasst, erklärt Moritz Volkmann von „Wald und Holz“: „Es sind überwiegend Eschen abgestorben und umgefallen. Sie wurden Opfer des sogenannten Eschentriebsterbens.“ Dabei würden die betroffenen Eschen über einen langen Zeitraum hinweg langsam absterben. Dies betreffe zum einen die Triebe in den Baumkronen, zum anderen das junge Wurzelwerk. „Irgendwann verlieren die Wurzeln ihre Kraft, die Eschen im Boden zu verankern.“ Dann reiche bereits ein Windstoß, um die Bäume umzuwerfen.