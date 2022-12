Weihnachten in mettmann Weihnachtspräsente Made in Mettmann

Nur noch zeh Tage bis Heilig Abend. In allen Familien werden Wunschlisten abgearbeitet. Auf der Jagd nach originellen Überraschungen gibt es eine Idee aus unserer Redaktion: Wer seine Liebsten besonders beeindrucken möchte, der greift beispielsweise auf Produkte Made in Mettmann zurück. Wir verraten, wo es die schönsten Präsente aus ME gibt.