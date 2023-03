Erfahrungen sammeln im Kreis Mettmann Es gibt noch freie Plätze für FSJler

In einer der heilpädagogischen und integrativen Kindertagesstätten in Mettmann, Langenfeld, Ratingen, Velbert sowie im Wohnverbund für erwachsene Menschen mit Behinderung Ratingen sind noch Plätze frei. Auch die Hellen-Keller-Schule in Ratingen hat fürs nächste Schuljahr noch freie Plätze für ein solches FSJ, ebenso wie die beiden anderen Förderschulen des Kreises, der Schule am Thekbusch in Velbert und der Förderschule an der Virneburg in Langenfeld, Freiwillige suchen.