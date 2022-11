Haushalt in Mettmann Der Stadt fehlen 6,9 Millionen Euro

Die Stadt erwartete zum Stichtag 8. November noch rund 6,9 Millionen Euro an Zahlungen von Steuer- und Gebührenzahlern. Das geht aus einer Übersicht über die Außenstände aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gebühren und Anliegerbeiträgen hervor, die die Kämmerin dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt hat. Die Tabelle reicht zurück bis zum 31. Dezember 2019. Sie zeigt einen deutlichen Anstieg bei den Außenständen der Stadtkasse in den Coronajahren 2020 und 2021 auf jeweils mehr als 10 Millionen Euro. Der Zwischenstand für das laufende Jahr scheint sich demgegenüber auf das Niveau anzupassen, das vor der Pandemie in Mettmann galt.