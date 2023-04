Neues Format im Weltspiegel Mettmann Premiere für Film plus Weinprobe

Die Krise als Chance zu nutzen, das haben die Kinoleute Julian Rüttgers und sein Vater Thomas in der Coronaphase getan. In ihr Lichtspielhaus wurde nicht nur in Sachen Technik investiert, sondern auch in neue Formate jenseits der reinen Filmvorführung. Jetzt schüttelt Julian Rüttgers ein weiteres Ass aus dem Ärmel, das Format „Film und Wein“.