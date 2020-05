Dramatische Rettung in Mehrfamilienhaus : Zehn Verletzte nach Brand in Mettmann - Ersthelfer retten Vater und Sohn

Mettmann Bei einem Feuer in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses in Mettmann wurden zehn Leute verletzt. Davon ein Kind und ein Erwachsener schwer. Ersthelfer retten noch vor Eintreffen der Feuerwehr zwei Personen aus der brennenden Wohnung.

Aus bislang ungeklärten Gründen brach Samstagnacht in einer Wohnung an der Sudhoffstraße Feuer aus. Wie die Feuerwehr berichtet, ging in der Nacht zu Sonntag, 23. Mai, ein Alarm über einen Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung ein. Zwei Personen, Vater und Sohn, befanden sich laut Zeugenaussagen noch in der Brandwohnung in der zweiten Etage des Mehrfamilienhauses.