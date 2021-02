Genuss in Mettmann : Bahn frei fürs erste historische Wohnwagen-Dinner

Mettmann Gastgeber Dietrich Strümpfel nutzt die Pandemie als Chance und entwickelt neue Konzepte für seinen Gastro-Betrieb. Seine neuste Idee: ein Dinner-Abend für Besitzer historischer Wohnmobile.

Der erste Lockdown im vergangenen Jahr erwischte Dietrich Strümpfel bitter. „Wir liegen so weit draußen und auch für unsere Stammgäste so weit weg – bis von hier Essen-to-go abgeholt und nach Hause gebracht würde, wäre es kalt“, sagt Dietrich Strümpfel über die Lage seines Restaurants im malerischen Nirgendwo. Auch der zweite Lockdown war heftig, am 1. November wurden alle Mitarbeiter, zwölf an der Zahl, zunächst verabschiedet. „Aber ich bin niemand, der den Kopf in den Sand steckt“, sagt der Gastgeber über sich. „Als echtes Stehaufmännchen“ habe er aus jedem Tiefschlag etwas gemacht. Immer. Und weil er seinen „klaren, hellen Verstand“ gerne nutzt, kombinierte er einerseits die Idylle seines Gasthauses mit dem gastronomischen Angebot, dem Platz drumherum und entwickelte das Wohnmobil-Dinner. „Und so nutzte ich die Pandemie als Chance.“