Winter in Mettmann Erster Wintereinsatz für den Baubetriebshof

Immer wieder kommt es vor, dass sich Bürger über Streueinsätze beschweren, weil angeblich zu viel Salz gestreut wird. „Hier sollte man wissen, dass die Feuchtsalzmengen, die auf einen Quadratmeter wie bei winterlichen Wetterlagen ausgebracht werden, zehn Gramm pro Quadratmeter nicht übersteigen. Das entspricht etwa einem Esslöffel pro Quadratmeter. Bei der Dosierung herrscht die Vorgabe: so wenig wie möglich, so viel wie nötig“, hatte Angelika Dünnwald in vorgehenden Jahren ausgeführt. Das Unfallrisiko durch Glätte werde durch die Streueinsätze signifikant gesenkt.