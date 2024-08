Schulbauten während der Sommerferien in Mettmann Erste Verzögerungen bei Ad-hoc-Maßnahmen

Erstmals kommt es bei den sogenannten „Ad hoc“-Maßnahmen an Mettmanner Schulen zu einer Verzögerung. Wie die Stadt am Mittwochabend mitteilte können Mensa und OGS an der Katholischen Grundschule nicht mit Beginn des neuen Schuljahres starten – so ursprünglich vorgesehen. Durch Lieferschwierigkeiten komme es zu einem leichten Verzug, wie es in der Mitteilung heißt. Die Schule sei darüber informiert worden. Eine Alternative für das gemeinsame Mittagessen der OGS-Kinder in den ersten Schultagen sei bereits gefunden worden. Eigentlich sollten die Interimsbauten während der großen Ferien fertig montiert werden, sodass sie am ersten Schultag, dem 21. August, einsatzbereit sind. Dieses Ziel ist nun nicht mehr zu erreichen.