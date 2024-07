Verkehrssicherheit in Mettmann Erste Maßnahmen gegen Unfälle auf der Talstraße

An der Einmündung haben sich einige Unfälle ereignet, bei denen Personen zu Schaden kamen. Zuletzt war im Juni ein Motorradfahrer schwer verletzt worden, als er mit seiner Maschine die Bahnstraße in Richtung Talstraße befuhr und von einem entgegenkommenden Autofahrer, der nach links in die Breite Straße abbiegen wollte, übersehen wurde. Wie wir berichteten, weist der Unfallatlas des Statistischen Bundesamtes den Bereich als einen Unfallschwerpunkt in Mettmann aus. Bei drei Unfällen wurden in jüngster Vergangenheit mehrere Personen verletzt.