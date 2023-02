Mobilitätswende in Mettmann Champagne bekommt erste Fahrradzone

Freie Fahrt für Radfahrer oder: Vorrang fürs Rad. Eine weitere Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept ist im Mettmanner Westen umgesetzt worden. Die Straße Champagne ist die erste Fahrradzone in der Stadt, möglicherweise sogar im gesamten Kreis Mettmann. Es gelten grundsätzlich die gleichen Bestimmungen wie für eine Fahrradstraße, jedoch muss die entsprechende Beschilderung nicht an jedem Einmündungsbereich wiederholt werden. „Das spart Schilder und Geld“, informiert Marcel Alpkaya, der in der Verwaltung für die Bereiche Klimaschutz und Radverkehrsangelegenheiten verantwortlich ist.