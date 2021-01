Blaulicht in Erkrath und Mettmann : Erst war die Cannabis-Plantage weg, dann der Führerschein

Erkrath/Mettmann Für den 36-Jährigen aus Mettmann war es ein schwarzer Donnerstag: Morgens entdeckte die Polizei seine Wohnzimmer-Cannabis-Plantage. Abends griff ihn eine Streife in Erkrath auf - mit 1,3 Promille am Steuer seines Autos mit frischen Unfallspuren.

Erkrath/Mettmann Am Donnerstagmorgen hatte die Polizei seine Cannabis-Plantage im Wohnzimmer an der Mettmanner Bismarckstraße ausgehoben. Unter einem Gewächshauszelt standen 64 Pflanzen bereits 60 Zentimeter hoch,. Es folgten Festnahme, Vernehmung und Strafanzeige des und für den Wohnungsinhaber. Danach durfte der 36-Jährige die Wache verlassen. Bereits am Abend hatte der Mann jedoch Abend erneut Kontakt mit der Polizei: Dieses Mal fuhr er laut Polizeibericht betrunken durch Erkrath und wurde deshalb von einem Streifenwagenwagen gestoppt. Das Atemalkoholgerät zeigte der Schilderung zufolge einen Pegel von umgerechnet 1,3 Promille an. Für den 36-Jährigen ein schwarzer Donnerstag.

Die Details: Gegen 18.15 Uhr am Donnerstag patrouillierte eine Streifenwagenbesatzung in Erkrath über die Kreuzstraße in Richtung Neanderstraße. Den Beamten kam ein Auto entgegen, das während der Fahrt gleich zwei Mal den Bordstein touchierte. Also stoppten die Beamten den Fahrer, kurz vor der Bahnstraße. Schon auf den ersten Blick stellten die Ordnungshüter fest,. dass der vordere rechte Reifen platt und die Felge stark beschädigt war. Zudem gab es an der Tür hinten links und am hinteren Radkasten frische Unfallspuren.