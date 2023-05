Gedenken in Mettmann Erst brennen Bücher – dann Menschen

Erich Kästner stand stumm da und sah als einziger Autor live, was die braunen Machthaber mit seinen Büchern machten. Er habe, sagt Kästner, die Faust in der Tasche geballt. Herausgenommen und hochgereckt hat er sie nicht. Als Christian Denstorff bei diesem Moment der Bücherverbrennung auf dem Berliner Opernplatz am 10. Mai 1933 ankommt, wird es still in der Stadtbibliothek. Rund 30 Frauen und Männer sind der Einladung des Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage gefolgt, um am 90. Jahrestag der Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten zu gedenken.