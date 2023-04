Kinderbetreuung in Mettmann Neue Kita Spessartstraße eröffnet bald

Es ist ein konzentriertes Hämmern, Schleifen und Polieren. Denn vor der Haustür am Kita-Standort Spessartstraße werden die finalen Arbeiten absolviert. Während die Mitarbeiter des Trägers Windrose bereits die Räume inspizieren und die Abnahme stattfindet, werden draußen gerade die Wege und Parkplätze fertiggemacht. So weit die guten Nachrichten: Die sechsgruppige Kindertageseinrichtung, die Platz für 120 Kinder bietet, wird bald in Betrieb gehen.