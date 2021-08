Sonntägliche Balladen-Matinee im Kino Mettmann : Weltspiegel wird Konzertsaal für das Duo Ernst & Miro

Mettmann Knapp 18 Monate war das Folk-Rock-Duo auf Konzertentzug. „Eine harte Zeit der musikalischen Entbehrung und Askese“, wie die beiden Musiker sagen. Sonntagvormittag gibt es sie nun wieder bei einem Konzert zu erleben.

Wengleich das Folk-Rock-Duo aus Mettmann lange nicht live auftreten konnte, hat sich an ihrem akustschen Konzept nichts geändert. Ernst Ksoll und Miro Schwarzinger sind zwei virtuose Gitarristen, die sich stimmstark bekannter Klassiker der Musikgeschichte annehmen. Das ursprünglich von Simon & Garfunkel dargebotene „Sounds of Silence“ ist ein klangvolles Beispiel, ebenso werden die Interpretationen unzähliger Beatles-Lieder unter Fans hoch gehandelt. Balladen und das Beste der 60er und 70er Jahre bringen sie zu Gehör. Konzertkarten kosten 20 Euro, alle Infos via www.kinomettmann.de