Erfolgreiches bürgerliches Engagement in Mettmann : Erhöhte Sicherheit für Fußgänger

Mettmann 2020 stieß Ernesto Fernandez aus Mettmann mit seiner Petition das Thema „Fußgängersicherheit am Rathaus“ an. Sieben Gefahrenpunkte umfasste seine Konzeption. Jetzt sind die wichtigsten Maßnahmen realisiert worden.

Von manchen belächelt und von anderen argwöhnisch beobachtet, hat Ernesto Fernandez sein Anliegen konsequent und mit beharrlicher Geduld durchgezogen. Angetreten war der Mettmanner, der „seine Stadt liebt“, im vergangenen Sommer mit einer Petition, um für mehr Fußgängersicherheit zu sorgen. Nicht irgendwo, sondern in dem Quartier, in dem er selbst mit seiner Familie lebt. Und das ist das Gebiet rund ums Rathaus. „Ich bin sehr sehr zufrieden“, freut er sich ein Jahr später über das Erreichte.

Und zählt nicht ohne Stolz auf, was die Verwaltung auch auf seine Anregung hin für ein Plus an Fußgängersicherheit verändert hat: Exemplarisch nennt er „Tempo 30 von der Kreuzung Düsselring an der Ecke zur Eidamshauserstraße bis zur Kreuzung Neanderstraße an der Ringstraße – das sind 850 Meter mit Tempo 30“, freut er sich. „Das ist großartig!“