Wirtschaft in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Wenn Guthaben zum Problem werden

Der Aufwand für die Negativzinsen auf Kundeneinlagen hat sich für die Kreissparkasse Düsseldorf vervierfacht. Das blieb nicht ohne Folgen.

Wintgen Es gibt einige Ausnahmen. Eine davon ist, dass der private Konsum durch Corona eingeschränkt war. Dadurch sind die Einlagen auf unseren Konten noch einmal sprunghaft und massiv angestiegen. Deshalb müssten wir an die Europäische Zentralbank deutlich mehr an Negativzinsen entrichten, als das im vergangenen Jahr der Fall war. Dieser Betrag war ursprünglich ein niedriger sechsstelliger Betrag – und hätte sich jetzt vervierfacht. Wenn wir nicht darauf reagiert hätten.

Am ersten Schultag in Dormagen

Am ersten Schultag in Dormagen : Positive Corona-Tests an Grundschulen und Kitas

Wintgen Wir gehen da nicht einfach per Anordnung vor, sondern führen zahlreiche Gespräche. So haben wir mit einem erfolgreichen Unternehmen gesprochen. Der hatte 20 Millionen Euro bei uns deponiert. Und wir haben eine Lösung gefunden, die für beide Seiten vorteilhaft ist. Das heißt: Es macht immer Sinn, miteinander zu sprechen und dabei die Treppe von oben zu kehren.

Wintgen Wir sind immer noch bei der Stufe knapp unter einer Million an Einlagen. Da kehren wir gerade und machen das erfolgreich, für uns, aber vor allem im Sinne unserer Kunden. Denn die haben mittlerweile verstanden, dass ein hoher Betrag auf Giro- oder Sparkonto, mit einer leicht negativen Verzinsung, sie nicht glücklich macht. Deshalb legen sie ihr Geld anders an – in Wertpapieren, in Immobilien, auch in Gold – dabei unterstützen wir. Der Wertpapierumsatz hat sich im ersten Halbjahr verdoppelt. Die Menschen sind bereit, andere Risiken einzugehen.