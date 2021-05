Finanzen in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Kreissparkasse kündigt 1600 Prämien-Sparern

Finanzen in Mettmann, Erkrath, Wülfrath

Mettmann Die Niedrigzinsphase mache diese Anlage zum Zuschussgeschäft. Betroffene sollen lieber in Aktien investieren. Die Verbraucherzentralen warnen vor vorschnellen Entscheidungen.

1600 Kunden in Mettmann, Erkrath, Wülfrath und Heiligenhaus haben Post von der Kreissparkasse Düsseldorf bekommen. Ihre Prämien-Sparverträge seien „erfüllt“ und würden nun gekündigt. Begründet wird dies mit der seit zwölf Jahren andauernden Niedrigzinsphase, die das Prämien-Sparen zu niedrigen Zinsen plus einer mit der Anlagedauer steigenden Prämie für die Kreissparkasse zu einem Zuschussgeschäft mache. Zusätzlich beruft sich die Kreissparkasse auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs von 2019, das die Kündigung erfüllter Prämien-Sparverträge erlaube. Die Verbraucherzentralen kritisieren solche Kündigungen und raten den Kunden, alle Details genau zu prüfen, bevor man zu einer anderen Anlageform wechselt.

„Wir haben uns diesen Schritt nicht leicht gemacht, sondern lange überlegt“, sagte Vorstandsmitglied Svend Reuse am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Filiale am Mettmanner Jubiläumsplatz. Und der Vorstandsvorsitzende Christoph Wintgen machte gelten, dass die Zinserträge als wichtigste Erlösquelle des Geldinstituts von 58,3 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 43,7 Millionen Euro im Jahr 2020 gesunken seien – „bei steigendem Kreditvolumen“.