An(ge)dacht : Wohin willst du?

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Während ich dieses An(ge)dacht tippe, höre ich ein Lied, in dem mich eine Zeile ganz besonders anspricht. Die Sängerin Lea singt: „Wohin willst du, wenn du nicht mehr bei mir sein kannst. Wie weit gehst du, sieben Tage, sieben Nächte lang?“

In diesen Wochen hat das Erzbistum Köln die Zwischenergebnisse des pastoralen Zukunftsweges, konkret die strukturellen Überlegungen bis zum Jahr 2030, vorgestellt. Und auch hier stellt sich mir die Frage: „Wohin willst du?“ Zunächst ganz persönlich, denn auch mich betrifft dieser Prozess. Aber auch auf die Kirche im Erzbistum Köln gedacht. In manchen Gemeinden finden aktuell sogenannte Seelsorgebereichsforen statt, in denen über diese Gedanken diskutiert wird. Und fast überall werden Zweifel laut, Ängste werden sichtbar: „Wo sollen die Ehrenamtlichen für die Teams von Verantwortlichen herkommen? Werden wir so viele gute leitende Pfarrer finden, die wirklich auf Kooperation von Haupt- und Ehrenamt aus sind? Werden die Gemeinden sterben, wenn sich alles auf eine Pfarrei konzentriert?“