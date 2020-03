Städtischer Krisenstab tagt : Erster Corona-Fall in Erkrath bestätigt

Abstrich für einen Corona-Test mit Wattestäbchen im Rachenraum in einem Düsseldorfer Diagnostikzentrum. Foto: Stadt Düsseldorf / Uwe Schaffmeister

Erkrath/Kreis Mettmann Einer Frau weist die klinischen Symptome auf. Sie hatte über eine Veranstaltung in Düsseldorf Kontakt zu einer im Kreis Heinsberg positiv getesteten Person. Ihre Familie bleibt nun für 14 Tage zu Hause abgesondert.

Am Mittwochmorgen hatte die Stadt auf ihrer Internetseite mitgeteilt, dass in Erkrath jetzt der erste Fall von Corona offiziell bestätigt worden ist. „Die betroffene Frau sowie ihre Familienangehörigen befinden sich derzeit in freiwilliger Absonderung. Der Krisenstab der Stadt tagt und ist vorbereitet, entsprechende Empfehlungen des Kreisgesundheitsamtes umzusetzen“, hieß es aus dem Rathaus.

Nach ausführlicher Beratung sieht das Kreisgesundheitsamt aber derzeit keine Veranlassung, Erkrather Kitas und Schulen zu schließen. Aufgrund der schnellen Diagnose hätten 21 Personen, die Kontakt zu der infizierten Frau hatten, ermittelt und informiert werden können. Das Kreisgesundheitsamt stimme mit ihnen derzeit Einzelmaßnahmen ab, bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen wurde ein Besuchsverbot für die Grundschule Willbeck sowie das Gymnasium Hochdahl ausgesprochen.

Info Landrat: Zentrale Anlaufstelle in Planung Das Service-Telefon des Kreises, Rufnummer 02104 993535, hat am Mittwoch den Betrieb aufgenommen. Es nimmt zum einen allgemeine Fragen aus der Bevölkerung entgegen und dient zum anderen als Klärungsstelle für Bürger, die glauben, eventuell infiziert zu sein. Durch Abfragen der vom Robert-Koch-Institut definierten Kriterien ermitteln die Mitarbeiter des Service-Telefons, ob ein klärungsbedürftiger Verdachtsfall anzunehmen ist und der oder die Betroffene einer weiterführenden Diagnose zugeführt werden sollte. Eine gute Nachricht hat Landrat Thomas Hendele am gestrigen Mittwoch zu vermelden: „Die Bemühungen des Kreises, eine zentrale Anlaufstelle für notwendige diagnostische Untersuchungen zu schaffen, sind auf einem guten Weg. Wir hoffen, in Kürze eine konkrete Lösung anbieten zu können.“

Die Erkratherin hatte über eine Veranstaltung in Düsseldorf Kontakt zu einer im Kreis Heinsberg bereits positiv getesteten Person. Ihr Ehemann und ihre beiden Kinder müssen nun für 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Kinder seien bereits seit Dienstag in häuslicher Absonderung und ihre eventuelle Ansteckung liege erst so kurze Zeit zurück, dass angesichts der Inkubationszeit davon auszugehen sei, dass sie am Montag selbst noch nicht ansteckungsfähig waren. In Erkrath ist deshalb nach Auffassung des Kreisgesundheitsamtes eine Schließung der Schule und/oder der Kita nicht angezeigt.

Darüber hinaus gibt es im Kreis Mettmann zurzeit drei noch unbestätigte Verdachtsfälle: eine junge Frau, die in Erkrath bei ihrer Familie zu Besuch ist, eine Person in Haan (Familie mit zwei Kindern) und einen am gestrigen Mittwoch neu hinzugekommenen Fall einer Person (ohne Familienanhang im Haushalt) in Ratingen. Alle Verdachtsfälle befänden sich vorläufig ebenfalls in häuslicher Absonderung, informiert die Kreisverwaltung.