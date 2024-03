Termin-Übersicht für Mettmann, Erkrath und Wülfrath Das sind die Ostergottesdienste in der Region

Ostersonntag/Ostermontag: Die Osterliturgie beginnt in St. Franziskus Karsamstag um 22 Uhr vor der Kirche mit dem Anzünden des Osterfeuers, anschließend Agape/österliches Beisammensein im Franziskushaus. In Hl. Geist am Ostermorgen um 6 Uhr in der dunklen Kirche, anschließend gemeinsames Osterfrühstück im Saal. Die weiteren Messen am Ostersonntag und Ostermontag sind wie sonntags: 9 Uhr und 11.15 Uhr in Hl. Geist, 10 Uhr und 18 Uhr in St. Franziskus.