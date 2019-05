Hohes Fest in Erkrath und Mettmann : Teilnehmerzahl an Erstkommunion ist ungebrochen groß

Feierlich ziehen die Kommunionkinder in St. Johannes der Täufer (Erkrath) ein. Die Gemeinde war die erste, die das Fest feierte, weitere folgen. RP-Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

METTMANN/Erkrath Die Gemeinde St. Johannes der Täufer in Erkrath machte in diesem Jahr den Auftakt, jetzt folgen weitere Feiern auch in Mettmann.

(klm) Am vergangenen Sonntag gingen in der katholischen Erkrather Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer 33 Kinder zur Erstkommunion. In zwei nacheinander laufenden Kommunionmessen spendete Leitender Pfarrer Pastor Günter Ernst die Eucharistie an die jungen Gemeindemitglieder.

In der Pfarrei St. Lambertus in Mettmann finden in den nächsten Tagen ebenfalls die Kommunionfeiern an den verschiedenen Kirchorten statt. So gehen am kommenden Sonntag, 12. Mai, um 10 Uhr in St. Thomas Morus 18 Kinder zur Erstkommunion. Eine Woche später, Sonntag, 19. Mai, gibt es zwei Kommunionmessen in der Pfarrkirche St. Lambertus. Dort empfangen 44 Kinder erstmals die heilige Eucharistie. Den Abschluss bildet die Kommunionmesse in der Gemeinde Heilige Familie in Metzkausen am Sonntag, 26. Mai. Dort feiern 29 Kinder das besondere Fest.