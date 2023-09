Datenpanne im Kreis Mettmann Fünf Kreisstädte sind von Datenpannen betroffen

Die Änderungen haben Einfluss auf die Kreisumlage. Das gleicht sich unter den zehn kreisangehörigen Städten aus, so die Erwartung. In einem Schreiben des Kommunalministeriums von Ina Scharrenbach (CDU) an die Bürgermeister heißt es: „Wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, hat die Bundes-Arbeitsagentur im Rahmen der Vorbereitung der Arbeitskreisrechnung fälschlicherweise Daten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum Stichtag 31. Dezember 2020 und nicht zum 31. Dezember 2022 geliefert. Diese Fehlmeldung wird sich in Abweichungen in den Bereichen Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen auswirken.“ Nach Darstellung der kommunalen Spitzenverbände sind die Abweichungen nicht trivial, in mehreren Fällen soll die Änderung im zweistelligen Millionenbereich liegen.