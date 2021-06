Eiszeitliches Wildgehege wird attraktiver : Neue Wisentanlage im Neandertal ist fast bezugsfertig

Neben dem neuen Wisentstall ist auch ein Gebäude für Maschinen und Werkzeuge entstanden. In diesen Wochen werden letzte Arbeiten verrichtet. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Erkrath Der Bau des neuen Wisentstalls im Neandertal ist vorangekommen. Im August sollen drei Jungkühe für die Zucht in den Neandertalhof einziehen. Damit will der Kreis zur Arterhaltung beitragen. Gleichzeitig soll so auch das Eiszeitliche Wildgehege attraktiver werden. Unterdessen stocken die Planungen für die Zukunft des Kalksteinbruchs.