Sozialkürzungen und Auswirkungen in Mettmann/Erkrath Alarmstimmung bei katholischen Trägern

ln den vergangenen Jahren erfolgten bereits massive Einsparungen, die den Wandel und vor allem die weitreichend greifenden Teuerungen ignorierten. Allein in den vergangenen fünf Jahren wurden an die 100 niedrigschwellige Arbeitsplätze im Bereich der Arbeitsgelegenheitsmaßnahmen gem- §16 d SGB ll weggestrichen. ln diesem Jahr bedeutete das für die Träger in der Beschäftigungsförderung kreisweit eine Reduzierung von 18 Prozent. Dieses Weniger an Plätzen bedeute auch ein Weniger an beruflicher und sozialer Teilhabe für die betroffene Personengruppe der Langzeitarbeitslosen. Ein Weniger an sinnstiftender Tätigkeit, die auch gerade im Bereich Sozialkaufhaus, Radstationen, Kita-Einrichtungen und Altenheimen allen zugute kämen.