Finanzspritze für Mettmann und Wülfrath Kommunen profitieren von erhöhten Schlüsselzuweisungen

Mettmann · In Mettmann ist die finanzielle Situation alles andere als rosig. Nun hat die Landesregierung einen Beschluss zur Gemeindefinanzierung 2024 gefasst. Was der in Sachen Altschuldenablösung bedeutet.

28.08.2023, 00:00 Uhr

Mehr Geld können gerade die klammen Städte gut gebrauchen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Um Mettmanns Finanzen ist es schlecht bestellt. Bekanntermaßen rügte zuletzt Kreisdirektor Philip Gilbert in einem vierseitigen Brief die Stadtverwaltung, mit ihrem aktuellen Planwerk 2023 entkommt die Verwaltung wieder „nur knapp der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts“. Und weiter: „Die finanzielle Schieflage der Stadt Mettmann konnte noch nicht hinreichend korrigiert werden.“ Etwas Luft verschafft nun Post aus Düsseldorf. Die Landesregierung hat einen neuen Kabinettsbeschluss zur Gemeindefinanzierung 2024 und zur Altschuldenablösung gefasst. Da die vom Bund zugesagte Beteiligung an der Altschuldenübernahme noch nicht vorliegt, wurde diese jetzt auf 2025 verschoben. Dadurch bleibt mehr Geld für die Kommunen im Gemeindefinanzierungsgesetz für 2024, wie Landtagsabgeordneter Martin Sträßer mitteilt. Damit würden die Kommunen etwa 15,34 Milliarden Euro verteilbare Finanzausgleichsmasse statt der bisher vorgesehenen 14,97 Milliarden Euro erhalten. Konkret geht die aktuelle Arbeitskreisrechnung des zuständigen Kommunalministeriums davon aus, dass die Gesamtzuweisungen für Mettmann deutlich steigen wird auf gut 17,9 Millionen Euro. Darin enthalten sind um fast 800.000 Euro erhöhte Schlüsselzuweisungen von insgesamt 14 Millionen Euro. Die Stadt Wülfrath kann mit Gesamtzuweisungen von 3,5 Millionen Euro rechnen. Dank der verbesserten Steuerkraft der Stadt sinken die darin enthaltenen Schlüsselzuweisungen aber auf rund 1,4 Millionen Euro. „Mit der Gemeindefinanzierung 2024 und der geplanten Altschuldenlösung stützt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen die Zukunftsfähigkeit unserer Städte und Gemeinden“, erklärt Sträßer. Damit sei Berlin nicht aus der Pflicht, „die Bundesregierung bleibt weiterhin gefordert, zeitnah ein für alle Länder zustimmungsfähiges, realistisches Angebot für seinen Anteil an der Altschuldenlösung vorzulegen.“

(von)