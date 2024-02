Natur in Mettmann Erdrutsch im ehemaligen Kalksteinbruch Neandertal

Der Boden ist matschig und nach dem vielen Regen aufgeweicht. Momentan gilt ein Betretungsverbot für den ehemaligen Kalksteinbau Neandertal. Denn nach 2014 hat es dort vor einigen Tagen erneut einen Erdrutsch auf dem Werksgelände gegeben, wie die Stadt Mettmann bestätigt. Die Stadt habe Eigentümer Willi Schaefer per Ordnungsverfügung dazu aufgefordert, die Gefahrenstelle zu beseitigen. Am Montag soll es ein nächstes Krisentreffen mit Vertretern des Kreises Mettmann und der Stadt geben. Alle Beteiligten geben an, man warte auf die Einschätzung von Geologen, wie es weitergehen soll. Im Rathaus hat der Erdrutsch zur Unzeit für eine erhebliche Unruhe gesorgt, berichten Beteiligte.