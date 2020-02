Anregungen sind erwünscht : Stadt entwickelt Leitfaden zur Bürgerbeteiligung

Mettmann Mettmanner sollen sich noch viel mehr in städtische Angelegenheiten einmischen. Aber geordnet mit Sinn und Verstand.

Die Stadtverwaltung in Mettmann erarbeitet Richtlinien für eine transparente Form der Bürgerbeteiligung, denn diese Art des sich demokratischen Einbringens braucht eine Art Regie in Form verbindlicher Regeln. Diese Regeln werden derzeit als „Leitlinien“ von einer Arbeitsgruppe entwickelt, die sich aus Teilnehmern der Politik, der Verwaltung und der Bürgerschaft zusammensetzt.

Aber auch hier können Mettmanner an der Entwicklung partizipieren, im Laufe des Jahres können sie hierzu zusätzlich an einer öffentlichen Veranstaltung oder an einer Online-Beteiligung teilnehmen. Ihre ergänzenden Anregungen fließen in die Arbeit der Arbeitsgruppe mit ein, die voraussichtlich zum Jahresende eine schriftliche Version der „Leitlinien für Bürgerbeteiligung in Mettmann“ vorlegen wird.