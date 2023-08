Finanzen in Mettmann Enorme Risiken für den Haushalt 2024

Kreisumlage Alle bisherigen Angaben zur künftigen Kreisumlage basieren auf Rahmendaten des Kreises. Der Kreiskämmerer sagt, das seien valide durchgerechnete Zahlen, über sich der Kreis mit den kreisangehörigen Städten nun ins Benehmen setze. Es folgt die Haushaltsdiskussion auf Kreisebene mit einem Beschluss zum Jahresende. In einer Mitteilung der CDU-Kreistagsfraktion hieß es, dass an rund 52 von den insgesamt 57 Millionen Euro Mehrforderung kaum etwas zu ändern sei. Dies soll signalisieren, dass die Zahlen, die am Ende bei der Kreisumlage stehen, nicht wesentlich niedriger sein werden als der jetzt an die Städte kommunizierte erste Wurf. Zur Erinnerung: Der Haushalt 2023 der Stadt Mettmann balancierte auf Messersschneide entlang der Verschuldensgrenze für eine pflichtige Haushaltssicherung. Ohne zusätzliche Sparanstrengungen wäre eine zusätzliche Millionenbelastung nicht zu schultern.