Nachhaltiger Ferienspaß mit pädagogischem Konzept Endlich wieder Bauspielplatz!

Mettmann · Der Bauspielplatz Mettmann ist alles andere als bloß Bespaßungsprogramm. Was Christine Lehnert und Markus Kier mit ihrer Mannschaft in Mettmann konzipieren, hat Vorbildfunktion für bundesweite Bauspielplätze. Und Spaß macht „Kids for nature! wir lieben die Welt!“ auch.

01.07.2024 , 17:19 Uhr

Das Team um Christine Lehnert und Markus Kier (beide versteckt) ist bereit für die Jubiläumsausgabe des Bauspielplatzes. Foto: Köhlen, Stephan (teph)