Engagement in Mettmann Fleißige Sandmänner machen Kita Heilige Familie wieder schön

Es gehört zum festen Konzept der Kindertagesstätte Heilige Familie in Metzkausen, dass die Eltern sich an den durchgeführten Aktionen beteiligen. So auch am vergangenen Samstag, als der Sand in den beiden Sandkästen des Kindergartens ausgetauscht werden musste. „Das hat aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen ungefähr alle zwei Jahre zu erfolgen“, sagt David Preuß vom Elternrat.