Mettmann: Eltern kämpfen weiter um Gesamtschule

Mettmann : Gesamtschule: Eltern kämpfen weiter

Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Auch in den Ferien sammelt die Initiative weiterhin Unterschriften, um für die politische Diskussion nach der Sommerpause gut gerüstet zu sein. Starre Haltungen scheinen derweil aufzuweichen.

Ruhig ist es auf dem Pausenhof der Carl-Fuhlrott-Realschule. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs schleppen altes Mobiliar in ihren Wagen, reden dabei über den schlechten Zustand von Gebäude und Einrichtung. Jan Roth und Jessica Lorenz schauen sich vielsagend an: Beide sind Mitglieder einer Bürgerinitiative, die sich jetzt gegründet hat, um der Forderung nach einer Gesamtschule in Mettmann Nachdruck zu verleihen. Beide wissen: Für die Realschule existiert ein Sanierungsbedarf in zweistelliger Millionenhöhe. Geld, das sie im Aufbau einer Gesamtschule besser investiert sähen.

40 Mitglieder hat die Bürgerinitiative. Nach wie vor sammeln sie Unterschriften, rund 400 sind es bislang. Um weitere wollen sie unter anderem bei Kinderflohmarkt und Weltkindertag werben. Ihr Kampf setzt sich also auch während der Sommerferien fort, um für die danach weiterlaufende politische Diskussion gut gerüstet zu sein. Dabei weichen offenbar einige Fronten auf: Die Bezirksregierung, bislang gegen drei gymnasiale Oberstufen in Mettmann, scheint ihre Haltung angesichts der aktuellen Schülerzahlen zu überdenken. „Die Bezirksregierung Düsseldorf startet nach den Sommerferien die Beratung der möglichen Beteiligten. Eine Beantwortung ihrer Fragen ist daher zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich“, schreibt Sprecherin Silke Schirmer auf RP-Anfrage. Diese Antwort sähe anders aus, wäre die Ablehnung so kategorisch und eindeutig wie bislang. Und auch Bürgermeister Thomas Dinkelmann beeindruckt das starke Bürgervotum und der Umstand, dass von der steigenden Schülerzahl in Mettmann immer mehr in andere Städte abwandern. Daher bewerte auch er seine bisherige Haltung neu, sagte er jetzt im RP-Gespräch.

Info Ein Fünftel aller Schüler wandert ab Anmeldungen In diesem Schuljahr haben sich von 340 Mettmanner Jugendlichen 265 (77,94 Prozent) an Mettmanner Schulen und 71 (20,88 Prozent) an einer auswärtigen Schule angemeldet. Abwanderungen Davon besuchen rund 180 Mettmanner Kinder und Jugendliche die Gesamtschule in Heiligenhaus.



Gesamtschule soll in Mettmann gegründet werden : Bürgerinitiative fordert Gesamtschule

zurück

weiter

Denn auch das ist ein warnendes Signal: „Die Schulstruktur in Mettmann hat eine sinkende Akzeptanz. Über ein Fünftel der Schüler verlässt seine Heimatstadt“, hatte Gutachterin Ulrike Lexis Mitte Mai gesagt.