Mettmann : Eltern begeistern sich für Idee einer Gesamtschule

Die Realschule in Mettmann ist als Standort für eine mögliche Gesamtschule im Gespräch. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann Für die Bürgerinitiative bestätigt das Ergebnis der Elternbefragung das angestrebte Konzept, dass die Realschule bei Gründung der Gesamtschule auslaufen soll. Nun muss die Verwaltung die weiteren Schritte für die Gründung einer Gesamtschule vorbereiten. Dazu tagt der Schulausschuss am 29. Oktober.

Ob Mettmann eine Gesamtschule bekommt, beschäftigt die Verwaltung weiter. Bevor der neue Stadtrat am 3. November zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt, tagt der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport noch einmal Einziger Tagesordnungspunkt: Gründung einer Gesamtschule in Mettmann.

Nach der Auswertung der Elternbefragung liegen im Schnitt ca. 160 Stimmen je Jahrgang und ohne Hochrechnung für die Gründung der Gesamtschule vor. „Das Ergebnis ist ein Paukenschlag und zeigt eindeutig, was sich die Eltern für die zukünftige Mettmanner Schullandschaft wünschen und fordern“, sagt Vorstandsmitglied und Zweifachmutter Tina Kluth. Die Gesamtschule ist nicht nur die mit Abstand meistgewünschte weiterführende Schulform in Mettmann, sondern erreichte deutlich die meisten Stimmen. „Die Politik hat mit Ihren Beschlüssen zur Durchführung der Elternbefragung das Vertrauen in die Hände der betreffenden Eltern gelegt. Die Eltern haben diese Verantwortung angenommen und der Politik einen eindeutigen und unmissverständlichen Auftrag erteilt“, führt Vorstandsmitglied Jan Roth aus. Die Rücklaufquote der Fragebögen war mit etwa 80 Prozent sehr hoch und ist damit durchaus repräsentativ.