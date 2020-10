Unglück an der Velberter Schloßstraße : Elfjährige bei Autounfall schwer verletzt

Unglück an der Velberter Schloßstraße

Mettmann An der Schloßstraße ereignete sich am Nachmittag ein Verkehrsunfall. Ein elfjähriges Mädchen aus Velbert erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall auf der Velberter Schloßstraße ist am Nachmittag ein Mädchen schwer verletzt worden. Den Angaben der Polizei Mettmann zufolge war gegen 14.20 Uhr eine 67-jährige Heiligenhauserin mit ihrem Personenwagen auf der Schloßstraße in Velbert in Richtung Innenstadt unterwegs.