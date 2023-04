Nahverkehr in Mettmann Eisenbahnstreik trifft auch die Regiobahn S 28

Mettmann · Am Düsseldorfer Flughafen wird am Freitag erneut gestreikt. Zusätzlich treten die Mitglieder der Eisenbahngewerkschaft EVG in den Ausstand. Bis Mittag rollt im Regionalverkehr der Bahn voraussichtlich nichts mehr.

20.04.2023, 17:20 Uhr

Ein Streik der Eisenbahngewerkschaft EVG setzt am Freitag, 21. April, die Signale auf Rot. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer