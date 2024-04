Frühling in Mettmann Zitrone-Basilikum statt Schoko-Vanille

„Bei uns kostet die Kugel 1,20 Euro, das ist der gleiche Preis wie im letzten Jahr“, betont Salvo Paciello vom Eiscafé Paciello und liegt damit deutlich unter seinen Mitbewerbern in der Innenstadt. Obwohl der Kugel-Preis niedrig ist, wird das Eis bei Paciello natürlich selbst hergestellt. Neu in dieser Saison sind die Sorten „Milchreis“ und „Drachenfrucht“. „Milchreis geht sehr gut, Drachenfrucht eigentlich auch, alleine schon wegen der kräftig roten Farbe“, berichtet der Gastronom, der den Familienbetrieb bereits in dritter Generation führt. 1958 hatte das erste Café Paciello in Wülfrath eröffnet, 1968 folgte die Filiale in Mettmann. Was muss man sich den nun unter „Milchreis-Eis“ vorstellen? Ist das einfach Milcheis mit einer Prise Zimt? „Nein, da kommt echter gekochter Reis rein“, sagt Salvo Paciello. Am Ende schmecke es wirklich wie Milchreis.