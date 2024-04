Bahnverkehr in Mettmann Nachts wird an Strecke der S 28 gearbeitet

Die Züge in Fahrtrichtung Kaarst werden in diesen Zeiträumen zwischen Mettmann Stadtwald und Düsseldorf-Gerresheim über das Gegengleis geleitet und halten daher an den Stationen Mettmann Zentrum, Neanderthal und Erkrath Nord jeweils am gegenüberliegenden Gleis, also auf dem in Fahrtrichtung Mettmann.