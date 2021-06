Gute Nachricht für Familien in Mettmann : Einigung über Erstattung von Elternbeiträgen

Gute Nachricht für Familien in Mettmann

Mettmann Aufgrund der Corona-Krise mit den daraus resultierenden Einschränkungen konnte in den vergangenen Monaten die Kinderbetreuung nicht komplett geleistet werden. So werden Beiträge für Kita, Tagespflege und Offene Ganztagschule für Februar bis Mai 2021 erstattet.

Sollten nach den Sommerferien 2021 pandemiebedingt erneut Einschränkungen erforderlich sein, soll bei einer möglichen erneuten Kostenübernahme von Elternbeiträgen die tatsächliche Inanspruchnahme der Kitas und OGS so weit wie möglich Berücksichtigung finden. Hierzu wollen die kommunalen Spitzenverbände einen Vorschlag vorlegen.

Die Rückerstattungen werden nun von der Verwaltung vorbereitet. „Bei mehr als 2000 Plätzen in der Kindertagesbetreuung und in der Offenen Ganztagsgrundschule bittet die Stadt um Verständnis und Geduld, weil die Bearbeitung mit einem entsprechenden zeitlichen Vorlauf verbunden ist“, teilt Thomas Lekies aus dem Büro der Bürgermeisterin mit. Es kann zu einer Rückzahlung in mehreren Teilbeträgen kommen.