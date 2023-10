Tiere in Mettmann Eine Spielwiese für kleine Hunde und ihre Menschen

Mettmann · In ganz Mettmann herrscht Leinenzwang. In ganz Mettmann? Nein, an einer Stelle dürfen kleine Hunde vom Haken und laufen, toben, miteinander spielen. Die Spezialisten von den Projekthunden bieten einen Freilauf - zurzeit für Vierbeiner.

08.10.2023, 13:15 Uhr

In der Spielgruppe für kleine Hunde bei den Projekthunden darf Markus Lommatzsch seine Amy von der Leine lassen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Sandra Grünwald

Hunde brauchen Bewegung. Sie wollen rennen, toben, ungestört schnüffeln und gerne auch mal gefordert werden. Das funktioniert nicht, wenn man sie nur an der Leine halten muss. Außerdem brauchen Hunde auch Kontakt zu anderen Hunden. Als Rudeltiere mögen sie es, mit Artgenossen zu spielen, zu raufen und Wettrennen zu veranstalten. Auch das funktioniert nicht, wenn sie an der Leine sind, zumal manche Hunde an der Leine die Angewohnheit haben, alle Artgenossen anzubellen.