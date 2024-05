Radschutzstreifen für Düsseldorfer Straße beschlossen Eine gestrichelte Linie soll Radler schützen

Die Verwaltung sorgt sich jedoch um den dichten Verkehr auf der Düsseldorfer Straße, die im Schnitt von mehr als 14.000 Fahrzeugen pro Tag befahren wird. In dieser Zahlenangabe seien viele Lastwagen enthalten. In der Sitzung wurde der Anteil des Schwerlastverkehrs an dieser Stelle mit bis zu 6,67 Prozent beziffert. Hinzu kommen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr aus der Wache an der Laubacher Straße und des Evangelischen Krankenhauses, das angesichts der Krankenhausschließungen immer wichtiger wird für die medizinische Versorgung im Kreis Mettmann. Unterm Strich empfahl die Verwaltung, den Schutzstreifen abzulehnen: „Der eigentliche Schutzcharakter, den ein Schutzstreifen besitzt, wird durch die hohen Verkehrsstärken in Kombination mit den kombinierten Mindestmaßen nicht erreicht.“