Polizei in Mettmann : Ein Verletzter, Cannabis und viele Fragen

Mettmann In der Wohnung eines 19-jährigen Mettmanners wollten am Donnerstagfrüh sechs Personen weiterfeiern. Doch dann lief die Sache komplett aus dem Ruder.

Eine 23-jährige Hildenerin rief am Donnerstag, 5.40 Uhr, die Polizei zur Hilfe. In einer Wohnung an der Berliner Straße in Mettmann gebe es eine Prügelei. Dort fanden die Beamten einen verletzten, 23 Jahre alten Kölner. Er soll durch einen Schlag mit einer Flasche am Kopf getroffen worden sein und musste ins Krankenhaus. Der Täter war geflohen. Zudem erschnupperten Beamten Cannabis-Geruch und stellen 160 Gramm der Droge sowie Konsum- und Verkaufsutensilien sicher.