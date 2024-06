Europadiskussion im Konrad-Heresbach-Gymnasium Ein Streitgespräch als Rollenspiel

RP-Politikredakteurin Julia Rathcke muss sich echt anstrengen. Denn ihr Gegenüber in diesem Streitgespräch hat sichtbar Lust an seiner Aufgabe. Hinterher wird Ulrich von Alemann (79) sagen: „Es ist mir nicht leichtgefallen, diese Rolle zu spielen. Denn sie widerspricht allem, was meinen Kopf und mein Herz bewegt.“ Doch in diesem Moment verkörpert Politikwissenschaftler und Berater Alemann mit Wonne den Politikus Diaboli.