Sternsinger im Kreis Mettmann Ein Segen für die Kreispolizei Mettmann

Natürlich passen 30 Sternsinger in ein Polizeiauto. Nacheinander, allemal. Die Nagelprobe machten zehn Teams, bestehend aus Caspar, Melchior und Balthasar der Pfarrgemeinde St. Lambertus am Dienstag. In vollem Ornat kamen sie zum Hauptgebäude der Kreispolizei, um den Ordnungshütern den Segen für 2024 zu erteilen.