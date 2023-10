Engagement in Mettmann Ein Mann zeigt Flagge für Israel

Es ist Zacharias ein persönliches Bedürfnis, auf dem Jubiläumsplatz mit dem israelischen Tuch zu stehen. Mit seinem Engagement als FDP-Ratsherr in Mettmann und mit seiner Aufgabe als Lehrer am Heinrich-Heine-Gymnasium habe die Aktion nichts zu tun. „Ich habe Familie in Israel“, sagt Zacharias. Zwei Cousinen leben in Tel Aviv. Natürlich hat er sofort mit ihnen telefoniert. Sie erleben zurzeit eine Stadt, die sich vor Bombeneinschlägen und Selbstmordattentätern fürchtet; Menschen, die Lebensmittel für die nächsten Tage kaufen und dann möglichst schnell von der Straße kommen. Und Familien, die ihre Väter, Töchter und Söhne verabschieden, denn das israelische Militär mobilisiert in großem Umfang Reservisten.