Gleichstellung in Mettmann Ein Film brandmarkt Gewalt gegen Frauen

Der Film macht auf ein gesellschaftliches Versagen aufmerksam und mobilisiert öffentliche Unterstützung, um Gewalt gegen Frauen zu beenden. „Jede dritte Frau weltweit ist von Gewalt betroffen“, informieren die Gleichstellungsbeauftragten von Mettmann und Wülfrath. Das aktuelle Lagebild zur „Häuslichen Gewalt“ in Deutschland verdeutlicht ein alarmierendes Bild. Im Jahr 2022 wurden 240.547 Opfer von häuslicher Gewalt erfasst, was einem Anstieg von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zahlen müssen alarmieren, denn auch Töchter, die diese Gewalt miterleben, haben in der Folge ein doppelt so hohes Risiko, später selbst Gewalt in der Partnerschaft zu erfahren, so Mettmanns Gleichstellungsbeauftragte Karen Brinker.