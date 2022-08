Kultur in Mettmann : Kulturvilla: Ein Abend mit den Chancons von Jacques Brel

Kultur in Mettmann

Roland Matthies interpretiert am Sonntag in der Kulturvilla Mettmann die Chansons von Jacques Brel. Foto: Roland Matthies

Mettmann Nachmittags gibt Schauspieler Roland Matthies den Jüngsten in der Kulturvilla Tipps für ihren ersten Auftritte auf einer Bühne. Abends interpretiert er die Chansons von Jacques Brel.

Im ersten Anlauf kam Corona dazwischen. Doch am kommenden Sonntag, 4. September, gastiert der Theaterschauspieler und Sänger Roland Matthies zweimal in der Kulturvilla:

Am Nachmittag um 16 Uhr wird er den Gästen der „Kleinen Kulturvilla“ die ersten Schritte auf der großen Bühne näherbringen: Tipps und Tricks für kleine Schauspieler, die gesehen und gehört werden wollen.

Im Abendkonzert um 19 Uhr dann präsentiert Matthies gemeinsam mit dem Pianisten Christoph Iacono die Chansons von Jacques Brel. Über Matthies’ Brel-Abend urteilten Kritiker: „‚Ne me quitte pas‘ (Bitte geh nicht fort) hätte man gern gesagt, um noch ein wenig mehr von der einzigartigen Mischung aus heiterer Stimmung und großer Zärtlichkeit zu hören. Ein musikalisches Ereignis!“

Die vom Land NRW ausgelobte Kulturstiftung ermöglicht den Besuchern der Kulturvilla im Herbst gleich zwei Konzerte bei freiem Eintritt: Am 15. September singen vier hochkarätige Sänger ein romantisches Programm aus Lied und Oper, und am 15. Oktober spielt das Ensemble „Compagnia di Punto“ um die in Mettmann beheimatete kanadische Flötistin Annie Laflamme ein Salonkonzert mit Melodien von Gioacchino Rossini. Details unter www.kulturvilla.com/programm