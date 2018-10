Mettmann: Eigentümer will historisches Haus abreißen

Mettmann Die Bausubstanz ist marode. Das Gebäude soll nach Rücksprache mit der Behörde aus der Denkmalliste entfernt werden. Ob es im gleichen Stil wieder aufgebaut wird, ist offen.

Das denkmalgeschützte Haus an der Ecke Oberstraße/Mittelstraße soll nach dem Willen des Eigentümers abgerissen werden. Die Bausubstanz sei so marode, dass eine Sanierung des Hauses in keinem Verhältnis zum Wert steht. Bei einer Begehung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde sei festgestellt worden, dass das Haus baufällig sei. „Es wurde aus der Denkmalschutzliste herausgenommen“, sagt Architekt Gerd Weidmann, der mit dem Projekt aber nicht mehr betraut ist. Ob es im alten Stil wieder errichtet werde, sei offen. „Das stimmt so nicht“,sagt Fachbereichsleiter Kurt-Werner Geschorec. Eine schriftliche Genehmigung zum Abriss sei noch nicht erteilt. Allerdings sei in der Tat die Bausubstanz so schlecht, dass Haus wohl abgerissen werden müsse.