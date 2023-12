Handel in Mettmann Eigenes Programm soll neuen Handel locken

Zur Stärkung der Innenstadt will die Mettmanner Wirtschaftsförderung ein eigenes Programm aufsetzen. Mit jeweils 15.000 Euro pro Jahr aus dem städtischen Haushalt sollen Gründer unterstützt werden, die einen Laden in der Neandertalstadt eröffnen wollen. Sie sollen im ersten Betriebsjahr maximal 4800 Euro bekommen, in vier Raten jeweils zum Quartalsende. Das Geld soll es nur geben, wenn das Ladenlokal mindestens zwölf Monate bestehen bleibt. Am Ende müssen die Empfänger berichten, wofür sie die Mittel ausgegeben haben. Über die Vergabe soll ein Gremium entscheiden, in dem neben städtischen Vertretern auch Experten aus dem örtlichen Handel sitzen – etwa Gründer, die ihr Ladenkonzept bereits erfolgreich umgesetzt haben. Nachdem die Ratsausschüsse grünes Licht für diesen Plan gegeben haben, steht nur noch die finale Zustimmung des Rates am 12. Dezember aus (17 Uhr im Ratssaal).