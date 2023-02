Gefahr in Mettmann Alarm in der Eichendorffstraße: Fahrbahn sackt ab

Ein Notfalltrupp der Netzgesellschaft Düsseldorf, die das Leitungssystem in Mettmann zuständig begann sofort damit, die Straße an der etwa acht Quadratmeter großen Stelle zu öffnen, an der sie abgesackt war. Damit war man am Donnerstagabend noch beschäftigt. Vor Ort konnte niemand sagen, was die Ursache des Schadens ist - und wie lange die Reparatur dauern wird. Nach Angaben der Bauarbeiter vor Ort hat sich Bürgermeisterin Sandras Pietschmann die abgesackte Stelle der Eichendorffstraße noch am Ab end angeschaut. Auch sie wird - wie die betroffenen Anwohner auf Zeichen der Experten warten, wie viel Zeit die Reparatur in Anspruch nehmen wird.