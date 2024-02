Engagement in Mettmann Ehrenamtskarte als Anerkennung für Bürger

In Mettmann werden die städtische Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing auf Unternehmen und Händler in der Stadt zugehen, so ist der Plan. Aber auch die Stadt wird für Besitzer der Ehrenamtskarte Vergünstigungen anbieten. In einer städtischen Mitteilung ist der Besuch des Mettmanner als Beispiel genannt. Sämtliche Einrichtungen, Unternehmen, Geschäfte, Museen und Freizeiteinrichtungen, die sich an der Ehrenamtskarte in NRW beteiligen, sind auf der Internetseite www.engagiert-in-nrw.de/ehrensache aufgeführt.